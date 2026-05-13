13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दुर्ग

Cylinder Blast: दुर्ग में भीषण सिलेंडर ब्लास्ट, बच्ची समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत, Video आया सामने

Cylinder Blast: दुर्ग के कुम्हारी इलाके में गैस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई, जिसमें एक बच्ची समेत चार लोगों की मौत हो गई। धमाके के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची।

2 min read
Google source verification

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

May 13, 2026

Cylinder Blast

Cylinder Blast(photo-patrika)

Cylinder Blast: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुम्हारी इलाके में मंगलवार को गैस सिलेंडर ब्लास्ट से बड़ा हादसा हो गया। एक घर में अचानक सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद घर में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा मकान उसकी चपेट में आ गया और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में एक बच्ची समेत चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागते नजर आए। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची।

Cylinder Blast: CCTV फुटेज में कैद हुआ हादसा

घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि घर से पहले धुआं उठता दिखाई देता है। इसके कुछ ही देर बाद अचानक तेज धमाका होता है और घर में भीषण आग लग जाती है। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के लोग घबरा गए और अपने घरों से बाहर निकलकर भागने लगे।

आग बुझाने पहुंचे लोग भी जान बचाकर भागे

स्थानीय लोगों ने शुरुआत में आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट और बढ़ती आग को देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। हादसे के बाद पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल बन गया। इस भीषण हादसे में एक बच्ची सहित चार लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

मंत्री और सांसद पहुंचे मौके पर

घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री गजेंद्र यादव और सांसद विजय बघेल मौके पर पहुंचे। जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हादसे पर दुख जताया। हादसे के बाद भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री की ओर से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये सहायता राशि देने की घोषणा की। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी 4-4 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है।

हादसे की जांच शुरू

प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि गैस रिसाव के कारण सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, हालांकि जांच के बाद ही हादसे की असली वजह साफ हो पाएगी। इस घटना के बाद कुम्हारी इलाके में लोग डरे हुए हैं। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि धमाका इतना तेज था कि कई घरों तक उसकी आवाज पहुंची। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 May 2026 04:36 pm

Published on:

13 May 2026 04:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / Cylinder Blast: दुर्ग में भीषण सिलेंडर ब्लास्ट, बच्ची समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत, Video आया सामने

बड़ी खबरें

View All

दुर्ग

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Durg Murder Case: गर्लफ्रेंड को लेकर दुर्ग में बवाल, युवक की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने 10 को पकड़ा

लव ट्रायंगल में युवक की हत्या
दुर्ग

दुर्ग में गौवंश मौत पर सियासी संग्राम! देवेंद्र यादव समेत 17 कांग्रेस नेताओं पर FIR, कांग्रेस-BJP आमने-सामने

BJP VS CONGRESS
दुर्ग

ChatGPT से बनाई IPL की फर्जी टिकट, स्टेडियम के बाहर बेच रहे थे युवक… दुर्ग के 4 आरोपी गिरफ्तार

IPL fake ticket
दुर्ग

कोयला लोड ट्रक में लगी भीषण आग! टोल नाके के पास मची अफरा-तफरी, जानें पूरा मामला

Durg Truck Fire: कोयला लोड ट्रक में लगी भीषण आग! टोल नाके के पास मची अफरा-तफरी, जानें पूरा मामला(photo-patrika)
दुर्ग

Sangita Ketan Shah: दुर्ग में 50 लाख के जमीन सौदे में कथित फर्जीवाड़ा, कंपनी डायरेक्टर दंपती पर FIR दर्ज

जमीन विवाद में बड़ा खुलासा (photo source- Patrika)
दुर्ग
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.