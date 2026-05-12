दुर्ग में गौवंश मौत पर सियासी संग्राम! देवेंद्र यादव समेत 17 कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज, कांग्रेस-BJP आमने-सामने

BJP vs Congress: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के झिरिया गांव में बड़ी संख्या में गौवंश की मौत का मामला अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। घटना के विरोध में कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने देवेंद्र यादव समेत 17 कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रदेश की राजनीति और गरमा गई है तथा कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गए हैं। बताया जा रहा है कि झिरिया गांव में 300 से ज्यादा गौवंश की मौत के बाद कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कांग्रेस नेताओं ने इसे गौ संरक्षण व्यवस्था की बड़ी विफलता बताते हुए प्रदर्शन किया।