24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG News: कांग्रेस MLA देवेंद्र यादव की बढ़ीं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की विशेष अनुमति याचिका

CG News: चुनावी शपथपत्र में गलत जानकारी और आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने के आरोपों से जुड़ी याचिका पर SLP खारिज, अब हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 24, 2026

कांग्रेस MLA देवेंद्र यादव (photo source- Patrika)

कांग्रेस MLA देवेंद्र यादव (photo source- Patrika)

CG News: देवेंद्र यादव (भिलाई से कांग्रेस विधायक) ने उनके खिलाफ लंबित चुनाव याचिका को निरस्त करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल सकी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी। इससे पहले हाईकोर्ट भी उनकी याचिका को खारिज कर चुका है और चुनाव याचिका को सुनवाई योग्य माना था।

CG News: प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन

मामला भिलाई विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे Prem Prakash Pandey ने हार के बाद देवेंद्र यादव की जीत को चुनौती दी थी। उन्होंने हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया कि देवेंद्र यादव ने नामांकन पत्र और शपथपत्र में आपराधिक मामलों और संपत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी साझा नहीं की, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग प्रत्येक उम्मीदवार से आपराधिक प्रकरणों और संपत्ति का पूरा ब्योरा शपथपत्र के माध्यम से मांगता है। यदि कोई प्रत्याशी तथ्यों को छिपाता है या गलत जानकारी देता है, तो उसका निर्वाचन अमान्य घोषित किया जा सकता है।

CG News: देवेंद्र की याचिका कोर्ट ने अस्वीकार किया

आरोप है कि देवेंद्र यादव ने अपने शपथपत्र में आपराधिक प्रकरणों और संपत्ति संबंधी विवरण छिपाया। हाईकोर्ट ने प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए मामले को सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद देवेंद्र यादव ने याचिका खारिज करने की मांग की, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। प्रारंभिक चरण में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिका पर अंतरिम स्थगन (स्टे) दिया था, लेकिन अब उनकी SLP खारिज होने के बाद मामला आगे की सुनवाई के लिए जारी रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 07:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG News: कांग्रेस MLA देवेंद्र यादव की बढ़ीं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की विशेष अनुमति याचिका

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Constable Suspended: आरोपियों की सुरक्षा ड्यूटी के दौरान चली गोली, पुलिसकर्मी निलंबित

सुरक्षा ड्यूटी के दौरान चली गोली (photo source- Patrika)
बिलासपुर

पहली पत्नी के रहते केवल चूड़ी प्रथा के आधार पर की गई दूसरी शादी को कानूनी मान्यता नहीं, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

CG High Court, bilaspur high court news
बिलासपुर

Civil Judge Result: बिलासपुर की बेटी एस प्रिया बनी सिविल जज, बोलीं- यह कड़ी मेहनत और सपनों की जीत…

CGPSC civil Judge Result
बिलासपुर

सहमति होने पर दुष्कर्म का आरोप नहीं चलेगा...

CG High Court: रेप केस में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला, सहमति होने पर दुष्कर्म का आरोप नहीं चलेगा...(photo-patrika)
बिलासपुर

एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 90 हजार की घूस लेते फूड इंस्पेक्टर रंगे हाथ गिरफ्तार

Corruption in Maharashtra
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.