CG News: कांग्रेस MLA देवेंद्र यादव की बढ़ीं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की विशेष अनुमति याचिका

आरोप है कि देवेंद्र यादव ने अपने शपथपत्र में आपराधिक प्रकरणों और संपत्ति संबंधी विवरण छिपाया। हाईकोर्ट ने प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए मामले को सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद देवेंद्र यादव ने याचिका खारिज करने की मांग की, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। प्रारंभिक चरण में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिका पर अंतरिम स्थगन (स्टे) दिया था, लेकिन अब उनकी SLP खारिज होने के बाद मामला आगे की सुनवाई के लिए जारी रहेगा।