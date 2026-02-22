Civil Judge Result: बिलासपुर की बेटी एस प्रिया बनी सिविल जज, बोलीं- यह कड़ी मेहनत और सपनों की जीत…

सिविल जज परीक्षा में डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय के के पांच विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय सफलता अर्जित कर संस्थान का नाम रोशन किया है। मुख्य सूची में तृप्ति अग्रवाल, अंजु पात्रे, अश्वीन खाका और डिप्पल अजगल्ले का चयन हुआ है, जबकि प्रगति उपाध्याय का नाम अनुपूरक सूची में शामिल किया गया है। कुलपति प्रो. प्रदीप घोष ने इसे पूरे विश्वविद्यालय के लिए प्रेरणादायी बताया। कुलसचिव डॉ. अरविंद तिवारी ने कहा कि स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर प्रयास से सफलता निश्चित है।