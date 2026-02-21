CG Corruption News: भ्रष्टाचार पर ACB का प्रहार, 90 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया फूड इंस्पेक्टर

गौरतलब है कि इस वर्ष एसीबी बिलासपुर पहले ही तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी और सीएसपीडीसीएल से जुड़े अधिकारियों पर ट्रैप कार्रवाई कर चुकी है। अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है तो तुरंत एसीबी को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। एसीबी का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषी पाए जाने वाले लोकसेवकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।