Crime News: कांग्रेस नेता के बेटे पर जानलेवा हमला, चाकूबाजी में 3 घायल, भेल खाने गए दूसरे गुट ने मारा चाकू

जानकारी के अनुसार आदित्य अपने दोस्तों के साथ खड़े थे, तभी युग मिश्रा, वेदांत गुप्ता और उनके अन्य साथियों के साथ किसी बात पर कहासुनी हो गई। बहस बढ़ी और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान आरोपियों ने चाकू निकालकर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल आदित्य मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े। घायल को आनन-फानन में एक निजी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके और अस्पताल पहुंची। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।