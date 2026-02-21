हाईकोर्ट के फैसले से निजी स्कूलों को झटका, 5वीं-8वीं परीक्षा अब सरकारी हाथों में, फर्जी CBSE स्कूलों पर कसेगा शिकंजा

सामाजिक कार्यकर्ता विकास तिवारी ने इंटरविनर के रूप में कोर्ट में उपस्थित होकर प्रदेश के छात्रों और अभिभावकों का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने दलील दी कि फर्जी स्कूलों के कारण हजारों बच्चों का भविष्य खतरे में है और शासन को इस पर सख्त नियंत्रण करना चाहिए।कोर्ट के आदेश के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग पर कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं के आयोजन, मूल्यांकन और निगरानी की सीधी जिम्मेदारी होगी। इससे न सिर्फ परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि स्कूलों की वास्तविक स्थिति भी सामने आएगी।