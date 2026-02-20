20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

बिलासपुर की सबसे बड़ी सराफा लूट का पर्दाफाश, अंतरराज्यीय गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड पर 67 केस

Crime News: बिलासपुर जिले में मंगलवार को रात के सन्नाटे में गोलियों की धमक, पिस्टल की नोक पर हमला, लहूलुहान सराफा कारोबारी और चार बैग में भरा करोड़ों का सोना…।

3 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Feb 20, 2026

सराफा कारोबारी से लूट के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

सराफा कारोबारी से लूट के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Crime News: बिलासपुर जिले में मंगलवार को रात के सन्नाटे में गोलियों की धमक, पिस्टल की नोक पर हमला, लहूलुहान सराफा कारोबारी और चार बैग में भरा करोड़ों का सोना…। राजकिशोर नगर की उस अंधी मोड़ वाली वारदात ने पूरे शहर को हिला दिया था। लेकिन 24 घंटे के भीतर कहानी पलट गई। बिलासपुर से मिर्जापुर तक पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा कि अंतरराज्यीय लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश हो गया। अंतरराज्यीय गिरोह के सभी पांच आरोपी गिरफ्तार हो गए, जिसमें मास्टरमाइंड विजय लांबा पर विभिन्न राज्यों में 67 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

सरकंडा थाना क्षेत्र के राजकिशोर नगर में 17 फरवरी की रात करीब 9.15 बजे महालक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक संतोष तिवारी रोज की तरह दुकान बंद कर सोने के जेवर और नकदी अपनी कार में रखकर घर लौट रहे थे। आरोपियों ने उनके सिर पर वार कर उनकी कार समेत चार बड़े बैग लूट ले गए। बैग में करीब 2 किलो सोने के आभूषण, 200 ग्राम तैयार जेवर, 350 ग्राम कच्चा सोना, 100 ग्राम फाइन गोल्ड और 3.50 लाख रुपए कैश था।

पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग के निर्देश पर रेंजभर में नाकेबंदी कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तकनीकी विश्लेषण, डॉग स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम सक्रिय हुई। मौके से सफेद कार, पैशन प्रो बाइक, 10 जिंदा कारतूस और हथौड़ा मिला। कारोबारी से लूटी गई कार ग्राम उर्तुम और परसाही के बीच लावारिस मिली, जिसमें से फिंगरप्रिंट जुटाए गए। मुखबिरों से पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली कि गिरोह की आई-20 कार से सोनभद्र होते हुए मिर्जापुर की तरफ निकला है। इस पर बिलासपुर पुलिस ने तत्काल यूपी पुलिस से संपर्क साधा।

दिल्ली और हरियाणा में सबसे ज्यादा वारदातें

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार मास्टरमाइंड विजय लांबा पर विभिन्न राज्यों में 67 प्रकरण दर्ज हैं। वह दिल्ली व हरियाणा में लूट, अन्य अपराधों को अंजाम देता था। पुलिस को आशंका है कि दिसंबर की एक अन्य वारदात में भी उसकी भूमिका रही है। आईजी के नेतृत्व और वरिष्ठ अधिकारियों की मॉनिटरिंग में पुलिस ने यूपी पुलिस के सहयोग से महज 24 घंटे में इस दुस्साहसिक लूट का खुलासा कर दिया।

मिर्जापुर जिले में घेराबंदी कर 2 आरोपी पकड़े गए

मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाना क्षेत्र में घेराबंदी कर 18 फरवरी की रात दो आरोपियों-विनोद उर्फ बीनू और करीम खान को कार सहित यूपी पुलिस ने पकड़ लिया। उनकी निशानदेही पर जंगल में छिपे विजय लांबा और मोनू उर्फ राहुल को भी गिरफ्तार किया गया। लूटे गए जेवर और फायरआम्र्स बरामद कर लिए गए। पांचवां आरोपी टिकरापारा, बिलासपुर का निवासी इमरान अली जो स्कॉर्पियो से रेकी कर रहा था, उसे भी गिरफ्तार कर वाहन जब्त किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों में एक बिलासपुर का निवासी

  • विजय लांबा, निवासी ओम बिहार, उत्तम नगर, द्वारका, उत्तरी दिल्ली
  • मोनू उर्फ राहुल उर्फ रोहित, निवासी सोरखा सेक्टर-113, कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
  • विनोद उर्फ बीनू प्रजापति निवासी दादाबाड़ी कोटा, राजस्थान
  • करीम खाम, निवासी सकलेन नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश
  • इरफान अली 32 वर्ष, निवासी टिकरापारा, बिलासपुर

छग सराफा एसो. ने की पुलिस की सराहना

सराफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी ने लूट की बड़ी वारदात का त्वरित खुलासा करने पर बिलासपुर पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ से अंतरराज्यीय गिरोह को मात्र 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया, जो प्रशंसनीय है।

गौरतलब है कि 17 फरवरी को सरकंडा थाना क्षेत्र के राजकिशोर नगर में सराफा व्यापारी से लूट की बड़ी घटना हुई थी, जिसे बिलासपुर के इतिहास की सबसे बड़ी सराफा लूट बताया जा रहा है। कमल सोनी ने आईजी राम गोपाल गर्ग एवं एसपी रजनेश सिंह का विशेष रूप से आभार जताया, जिन्होंने छुट्टी पर होने के बावजूद पूरे मामले में सक्रिय रहे। साथ ही एएसपी, सीएसपी, पुलिस टीम एवं अन्य जिलों के पुलिस प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय शानदार रहा।

हमारी पुलिस टीम लगातार आरोपियों का पीछा कर रही थी। मिर्जापुर में 4 आरोपी पकड़े गए, जबकि १ आरोपी बिलासपुर का शामिल है। - रामगोपाल गर्ग, आईजी, बिलासपुर।

ये भी पढ़ें

CG Crime News: सीयू कैंपस में महिला ने बच्चों संग की आत्महत्या की कोशिश, मची अफरा-तफरी, जानें पूरा मामला
बिलासपुर
पत्नी बोली- अविवाहित बताकर किया धोखा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 10:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर की सबसे बड़ी सराफा लूट का पर्दाफाश, अंतरराज्यीय गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड पर 67 केस

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बिना कारण अलग रह रही पत्नी को नहीं मिलेगा भरण-पोषण, याचिका खारिज

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर

मुफ्त इलाज में मनमानी बर्दाश्त नहीं... स्वास्थ्य विभाग सख्त

मुफ्त इलाज में मनमानी बर्दाश्त नहीं... स्वास्थ्य विभाग सख्त, मरीजों से नगद मांगना पड़ेगा महंगा(photo-patrika)
बिलासपुर

CG High Court: 218-219 दिन की देरी पर हाईकोर्ट सख्त, पीडब्ल्यूडी की दो मध्यस्थता अपीलें खारिज, जानें क्या है पूरा मामला

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

Bilaspur High Court: दूसरी शादी या चूड़ी प्रथा के आरोप पर भी पत्नी का भरण-पोषण अधिकार कायम, पति की याचिका खारिज, जानें मामला

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के इस जिले में बनेगा ग्रीन हाउसिंग का मॉडल, 10 करोड़ का डेमोंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट मंजूर, ऐसे होगा विकास

10 करोड़ का डेमोंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट मंजूर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.