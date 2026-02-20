बिलासपुर की सबसे बड़ी सराफा लूट का पर्दाफाश, अंतरराज्यीय गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड पर 67 केस

CG Crime News: बिलासपुर जिले में मंगलवार को रात के सन्नाटे में गोलियों की धमक, पिस्टल की नोक पर हमला, लहूलुहान सराफा कारोबारी और चार बैग में भरा करोड़ों का सोना…। राजकिशोर नगर की उस अंधी मोड़ वाली वारदात ने पूरे शहर को हिला दिया था। लेकिन 24 घंटे के भीतर कहानी पलट गई। बिलासपुर से मिर्जापुर तक पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा कि अंतरराज्यीय लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश हो गया। अंतरराज्यीय गिरोह के सभी पांच आरोपी गिरफ्तार हो गए, जिसमें मास्टरमाइंड विजय लांबा पर विभिन्न राज्यों में 67 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।