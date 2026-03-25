Flight News: बिलासपुर यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं, सीधी उड़ानें अब अंबिकापुर होकर… दिल्ली-कोलकाता रूट भी बदले

हवाई संघर्ष समिति के अनुसार सप्ताह में केवल एक दिन ही प्रयागराज के लिए उड़ान उपलब्ध रहेगी, जबकि जबलपुर की उड़ान पूरी तरह बंद कर दी गई है। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर असर पड़ेगा। आंकड़ों के अनुसार बिलासपुर एयरपोर्ट से हर सप्ताह करीब 5-6 फ्लाइट ऑपरेट होती हैं, जबकि मांग इससे कहीं अधिक है। इंदौर, भोपाल और हैदराबाद जैसे शहरों के लिए भी लगातार उड़ान की मांग उठती रही है। इसके बावजूद राज्य सरकार अन्य निजी एयरलाइंस जैसे इंडिगो को लाने में अब तक सफल नहीं हो सकी है।