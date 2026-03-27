27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Crime News: बाइक चोर गैंग पर पुलिस का बड़ा वार, 6 चोरी के मामलों में 7 आरोपी गिरफ्तार, ऐसे हुआ खुलासा

Crime News: बिलासपुर में बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं पर आखिरकार पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। सुनियोजित रणनीति, तकनीकी विश्लेषण और 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच के बाद पुलिस ने एक शातिर मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Mar 27, 2026

बाइक चोर गैंग पर बड़ा वार (photo-patrika)

बाइक चोर गैंग पर बड़ा वार (photo-patrika)

Crime News: बिलासपुर में बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं पर आखिरकार पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। सुनियोजित कार्रवाई, तकनीकी विश्लेषण और 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल के बाद पुलिस ने एक शातिर मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 चोरों और 3 खरीददारों सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं।

शहर और आसपास के जिलों जांजगीर-चांपा और दुर्ग में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर एसीसीयू और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। टीम ने घटनास्थलों के साथ-साथ पूरे शहर में लगे 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। फुटेज के विश्लेषण से संदिग्धों की पहचान और उनके मूवमेंट की जानकारी मिली।

इसके बाद साइबर सेल की मदद से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर टीम ने मस्तूरी क्षेत्र के बेदपरसदा में दबिश दी। पुलिस ने सबसे पहले साहिल मरावी (19) को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने न केवल बाइक चोरी की वारदातें कबूल कीं, बल्कि अपने साथियों और चोरी की बाइक खरीदने वालों के नाम भी उजागर किए। इसके बाद पुलिस ने क्रमश: रितेश सेन, निलेश शुक्ला उर्फ राजा और हिमांशु जगत को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले नंदकुमार रजक और सोनू केवट को भी गिरफ्तार किया गया।

पकड़े गए आरोपी

बेदपरसदा मस्तूरी निवासी साहिल मरावी (19) मास्टरमाइंड, रामेश्वर नगर शिव मंदिर के पास भनपुरी रायपुर निवासी रितेश सेन (19), बेदपरसदा मस्तूरी निवासी निलेश शुक्ला उर्फ राजा (28), बेदपरसदा मस्तूरी निवासी हिमांशु जगत (20)।

खरीदार आरोपी

बेदपरसदा मस्तूरी निवासी नंदकुमार रजक (26), बेदपरसदा मस्तूरी निवासी सोनू केवट (24), बेदपरसदा मस्तूरी निवासी रघुनंदन साहू (24) शामिल।

6 मामलों का खुलासा

जांच में सामने आया कि यह गिरोह बिलासपुर, जांजगीर-चांपा और दुर्ग जिलों में सक्रिय था। आरोपियों ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों से बाइक चोरी कर उन्हें कम कीमत पर बेच दिया था। पुलिस ने सभी 6 मामलों का खुलासा करते हुए चोरी की गई मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। इस सफल कार्रवाई में एसीसीयू, सिविल लाइन, कोतवाली और अन्य थाना पुलिस की अहम भूमिका रही। उत्कृष्ट कार्य के लिए पूरी टीम को एसएसपी द्वारा सराहना और पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।

इससे संबंधित खबरें पढ़े

पर्स चोरी के शक में दो पक्षों के बीच बवाल, महिलाओं ने एक-दूसरे को बाल पकड़कर घसीटा- बिलासपुर जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित रिवर व्यू संडे मार्केट में रविवार शाम पर्स चोरी के संदेह को लेकर जमकर विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दो पक्षों के बीच लात-घूंसे चलने लगे। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है- पूरी खबर पढ़े

ये भी पढ़ें

CG Crime News: स्कूटी खराब होते ही बाइक सवारों ने युवती को बनाया निशाना, गले से सोने की चेन लूटकर फरार
बिलासपुर
युवती के गले से सोने की चेन लूटकर फरार (demo pic)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Mar 2026 02:05 pm

Published on:

27 Mar 2026 02:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Crime News: बाइक चोर गैंग पर पुलिस का बड़ा वार, 6 चोरी के मामलों में 7 आरोपी गिरफ्तार, ऐसे हुआ खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

शादी सीजन में सराफा बाजार में उथल-पुथल, एक हफ्ते में सोना 13,800 रुपए तक लुढ़का, अचानक आई तेजी से खरीदार असमंजस में

Gold-Silver Price
बिलासपुर

Bird Flu: थाली से गायब चिकन, बर्ड फ्लू से बिलासपुर में 2 करोड़ रोज का कारोबार ठप, नॉनवेज बाजार बंद

बिलासपुर में 2 करोड़ रोज का चिकन-अंडा कारोबार ठप (फोटो सोर्स- Freepik)
बिलासपुर

स्मार्ट गैस’ की एंट्री, अब पाइप्ड नेचुरल गैस से बनेगा खाना, Adani Total Gas Limited का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार

अब पाइप्ड नेचुरल गैस से बनेगा खाना (फोटो सोर्स- Freepik)
बिलासपुर

Flight News: दिल्ली-प्रयागराज उड़ानें 15 अप्रैल तक ही, नया टाइमटेबल जल्द जारी करेगा एलाइंस एयर

दिल्ली-प्रयागराज उड़ानें 15 अप्रैल तक ही। (फोटो: ANI)
बिलासपुर

CG News: मरीजों को बेहतर इलाज की दिशा में बड़ा कदम, सिम्स में होंगे कई नए विकास कार्य, लिए गए अहम फैसले

सिम्स में होंगे कई नए विकास कार्य (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.