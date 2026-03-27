Crime News: बाइक चोर गैंग पर पुलिस का बड़ा वार, 6 चोरी के मामलों में 7 आरोपी गिरफ्तार, ऐसे हुआ खुलासा

इसके बाद साइबर सेल की मदद से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर टीम ने मस्तूरी क्षेत्र के बेदपरसदा में दबिश दी। पुलिस ने सबसे पहले साहिल मरावी (19) को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने न केवल बाइक चोरी की वारदातें कबूल कीं, बल्कि अपने साथियों और चोरी की बाइक खरीदने वालों के नाम भी उजागर किए। इसके बाद पुलिस ने क्रमश: रितेश सेन, निलेश शुक्ला उर्फ राजा और हिमांशु जगत को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले नंदकुमार रजक और सोनू केवट को भी गिरफ्तार किया गया।