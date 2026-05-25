10 हजार रुपए के बहाने पति को झारखंड से बिलासपुर बुलाया, फिर प्रेमी संग दी खौफनाक मौत, पुलिस भी रह गई दंग

बताया जा रहा है कि विनोद ने सुगड़ से पत्नी से दूरी बनाने की गुजारिश की थी। इस पर आरोपी ने उसे बिलासपुर बुलाकर 10 हजार रुपए लेने और हमेशा के लिए रिश्ता खत्म करने की बात कही। विनोद अपनी पत्नी के साथ पहुंचा, जहां सिरगिट्टी में आरोपी और उसके दो साथियों ने मिलकर पहले गमछे से उसका गला दबाया, फिर चाकू से हमला कर हत्या कर दी। आरोपियों ने शव को रेलवे ट्रैक किनारे छिपा दिया।