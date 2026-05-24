Bilaspur Crime News: धारदार हंसिये से काटा पति का प्राइवेट पार्ट, पत्नी के खौफनाक कदम से मचा हड़कंप, जानें वजह

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह घटना देर रात की है जब पति राजेश कौशिक अपने घर में गहरी नींद में सो रहे थे। इसी दौरान उनकी पत्नी द्रोपती कौशिक ने उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले में पति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग और परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई है और उन्हें लगातार निगरानी में रखा गया है।