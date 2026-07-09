12 लाख के Home Loan की EMI गायब! बिलासपुर पुलिस ने बैंक मैनेजर अपर्णा विश्वास समेत 2 पर दर्ज किया मामला

Home Loan EMI Scam: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में होम लोन की किश्तों में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है। व्यापार विहार स्थित एक होम फाइनेंस कंपनी की शाखा की मैनेजर और एक कर्मचारी के खिलाफ ऋण खाते में जमा की गई ईएमआई (EMI) और अन्य भुगतान की राशि दर्ज नहीं करने तथा लाखों रुपये के गबन के आरोप में पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।