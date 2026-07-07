शहडोल-बिलासपुर मेमू में खुलेआम रोमांस, युवक-युवती ने पार की मर्यादा की सारी हदें, यात्री हुए परेशान

Chhattisgarh News: शहडोल-बिलासपुर मेमू ट्रेन में सोमवार को एक युवक और युवती की हरकत से सहयात्रियों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। यात्रियों के अनुसार, ट्रेन क्रमांक 68739 शहडोल-बिलासपुर मेमू में भनवारटंक से बिलासपुर के बीच दोनों युवक-युवती यात्रियों के बीच ही आपत्तिजनक ढंग से रोमांस करते रहे। इससे कोच में मौजूद अन्य यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और परिवार के साथ यात्रा कर रहे लोगों को असुविधा हुई।