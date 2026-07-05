बीमारी ठीक करने का लालच देकर धर्मांतरण का आरोप! बिलासपुर में स्थानीय लोगों ने थाना परिसर में किया हंगामा

धर्मांतरण का खेल! (फोटो सोर्स- AI)
Chhattisgarh Conversion Case: बिलासपुर जिले के तारबाहर थाना क्षेत्र स्थित लायंस क्लब भवन के पास आयोजित एक प्रार्थना सभा को लेकर शनिवार को विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों ने सभा की आड़ में कथित धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही तारबाहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को शांत कराया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और तथ्यों के सत्यापन के बाद आगे की कार्रवाई की बात कह रही है।
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