बिलासपुर में 31 जुलाई से शुरू होगी पीएनजी सप्लाई, सिर्फ 1300 रुपए में मिलेगा कनेक्शन, EMI की भी सुविधा

अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने शहर में पीएनजी नेटवर्क को चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना बनाई है। पहले चरण में राजकिशोर नगर, मोपका, गीतांजलि सिटी और सरकंडा के अन्य क्षेत्र। वहीं, दूसरे चरण में मंगला और तीसरे चरण में कोनी क्षेत्र शामिल है। हालांकि इन क्षेत्रों में अधिकांश पाइपलाइन बिछ चुकी है, लेकिन फिलहाल तकनीकी परीक्षण और प्रारंभिक संचालन के चलते केवल राजकिशोर नगर से गैस आपूर्ति शुरू की जा रही है।