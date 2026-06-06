Edible Oil Price Hike: पेट्रोल, गैस के बाद तेल भी महंगा, दिहाड़ी मजदूर बोले- घर चलाना मुश्किल, देखें बढ़ोतरी का पूरा आंकड़ा

बढ़ती महंगाई पर शहर और आसपास के क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि पहले दिनभर की मजदूरी के बाद परिवार का खर्च किसी तरह चल जाता था, लेकिन अब आय और खर्च के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। मजदूरों को बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन और दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच दिहाड़ी मजदूरों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि मेहनत करने के बावजूद दो जून की रोटी का इंतजाम दिन-ब-दिन कठिन होता जा रहा है। ऐसे में वे सरकार से राहत और सहायक योजनाओं की उम्मीद लगाए बैठे हैं।