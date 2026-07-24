Unique Love Story: 376 केस में भेजा था जेल, अब वही बना दामाद! जगदलपुर जेल में हुई अनोखी शादी

Unique Love Story: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां केंद्रीय जेल में बंद एक कैदी ने जेल परिसर में अपनी प्रेमिका से शादी कर ली। बताया जा रहा है कि दोनों लंबे समय से एक-दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन अलग-अलग जातियों से होने के कारण युवती के परिजन इस रिश्ते के खिलाफ थे। परिजनों की शिकायत पर युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। बाद में युवती ने अदालत में दोनों की सहमति से विवाह की इच्छा जताई, जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर जेल में शादी संपन्न कराई गई।