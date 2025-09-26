Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

GST बचत उत्सव के जवाब में सडक़ पर उतरे कांग्रेसी, बोले- 8 साल में क्या मिला व्यापारियों को?

GST Bachat Utsav: रायपुर में भाजपा के जीएसटी उत्सव मनाने और व्यापारियों से मुलाकात कर लाभ बताने के दावे के बीच कांग्रेस नेताओं गुरुवार को सडक़ पर उतरकर वास्तविक सच्चाई जानने का प्रयास किया।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 26, 2025

GST बचत उत्सव के जवाब में सडक़ पर उतरे कांग्रेसी, बोले- 8 साल में क्या मिला व्यापारियों को?(photo-patrika)
GST Bachat Utsav: छत्तीसगढ़ के रायपुर में भाजपा के जीएसटी उत्सव मनाने और व्यापारियों से मुलाकात कर लाभ बताने के दावे के बीच कांग्रेस नेताओं गुरुवार को सडक़ पर उतरकर वास्तविक सच्चाई जानने का प्रयास किया। कांग्रेस नेता कोतवाली चौक से जय स्तंभ चौक तक स्थित मालवीय रोड के व्यापारी जनों से मिले और बातचीत की।

GST Bachat Utsav: जीएसटी बचत उत्सव पर कांग्रेस का हमला

कांग्रेस का दावा है कि अधिकांश व्यापारियों ने खुलकर कहा जीएसटी के कारण हमारा धंधा चौपट हो गया है। छोटे व्यापारी दिन-प्रतिदिन घाटे में जा रहे हैं। कुछ व्यापारियों ने तो यह तक कहा कि बीते 8 साल में हमें मुनाफा छोड़िए, व्यवसाय टिकाना ही मुश्किल हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जब किसी व्यापारी के कंधे पर हाथ रखकर पूछते हैं कि जीएसटी कमी से आपको फायदा हुआ या नहीं तो व्यापारी मजबूरीवश हां कह देते हैं।

जबकि हकीकत यह है कि जीएसटी के कारण छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस प्रदर्शन के दौरान शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय कुलदीप जुनेजा प्रमोद दुबे पंकज शर्मा बंशी कन्नौजे सहित अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे।

26 Sept 2025 08:28 am

