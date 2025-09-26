GST बचत उत्सव के जवाब में सडक़ पर उतरे कांग्रेसी, बोले- 8 साल में क्या मिला व्यापारियों को?

कांग्रेस का दावा है कि अधिकांश व्यापारियों ने खुलकर कहा जीएसटी के कारण हमारा धंधा चौपट हो गया है। छोटे व्यापारी दिन-प्रतिदिन घाटे में जा रहे हैं। कुछ व्यापारियों ने तो यह तक कहा कि बीते 8 साल में हमें मुनाफा छोड़िए, व्यवसाय टिकाना ही मुश्किल हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जब किसी व्यापारी के कंधे पर हाथ रखकर पूछते हैं कि जीएसटी कमी से आपको फायदा हुआ या नहीं तो व्यापारी मजबूरीवश हां कह देते हैं।