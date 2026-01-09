9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव अमिताभ जैन बने मुख्य सूचना आयुक्त, दो सूचना आयुक्त भी नियुक्त, अधिसूचना जारी

CG News: सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोगों में पदावधि, वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2019” के अंतर्गत निर्धारित होंगे।

रायपुर

Jan 09, 2026

CG News: अमिताभ जैन तीन महीने बने रहेंगे मुख्य सचिव, कैबिनेट के दौरान दिल्ली से आया फोन ने बदला समीकरण

CG News: छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य सूचना आयोग में अहम नियुक्तियां की हैं। पूर्व मुख्य सचिव अमिताभ जैन को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन सभी नियुक्तियों की सेवा शर्तें, वेतन एवं अन्य भत्ते भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 2019 के तहत “सूचना का अधिकार (केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोगों में पदावधि, वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2019” के अंतर्गत निर्धारित होंगे। उक्त आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनके आदेशानुसार जारी किया गया है।

09 Jan 2026 11:52 pm

रायपुर

छत्तीसगढ़

