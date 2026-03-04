Weather News: छत्तीसगढ़ में चढ़ेगा पारा! अगले तीन दिनों में 39 डिग्री तक जा सकता है तापमान, सभी जिलों को चेतावनी

प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान करीब डेढ़ से दो डिग्री तक बढ़ा था। राजधानी में सुबह से तेज धूप खिली रही। यही नहीं दोपहर से शाम तक गर्म हवा चलती रही। इसके कारण अधिकतम तापमान चढ़ गया। जिन जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है, वह मध्य छत्तीसगढ़ के जिले हैं। यानी उत्तर व दक्षिण छत्तीसगढ़ में लू से राहत रहने की संभावना है। वहां तापमान तो बढ़ेगा, लेकिन लू जैसी स्थिति नहीं रहेगी। लू का अलर्ट का मतलब ये है कि अधिकतम तापमान 40 डिग्री या इससे ऊपर चला जाता है। वहीं ये सामान्य से 5 डिग्री अधिक रह सकता है। इसके बाद ही लू की स्थिति बनती है।