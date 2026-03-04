Weather News: छत्तीसगढ़ में चढ़ेगा पारा! अगले तीन दिनों में 39 डिग्री तक जा सकता है तापमान, सभी जिलों को चेतावनी

छत्तीसगढ़ में 39 डिग्री तक जा सकता है तापमान ( Photo - Patrika)
CG Weather News: प्रदेश में मार्च में पारा 41.6 डिग्री पर पहुंचता है। ऐसा 2017 व 2022 में हो चुका है। हालांकि इस बार राहत मिल सकती है। 4 मार्च को होली पर लू नहीं चलेगी। अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के आसपास रहेगा। पिछले साल मार्च के दूसरे सप्ताह में लू का अलर्ट जारी हो गया था। बिलासपुर समेत 13 जिलों में होली के दिन लू चली थी। कुछ शहरों में पारा 39 डिग्री पर पहुंच गया था।
मौसम विभाग के अनुसार इस साल दूसरे सप्ताह में लू चलने के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी। राजधानी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री रहा। यह सामान्य से ढाई डिग्री ज्यादा है। पिछले साल 13 मार्च को अधिकतम तापमान 39 डिग्री को पार कर गया था। रात भी काफी गर्म हो गई थी और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री को पार कर गया था।
प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान करीब डेढ़ से दो डिग्री तक बढ़ा था। राजधानी में सुबह से तेज धूप खिली रही। यही नहीं दोपहर से शाम तक गर्म हवा चलती रही। इसके कारण अधिकतम तापमान चढ़ गया। जिन जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है, वह मध्य छत्तीसगढ़ के जिले हैं। यानी उत्तर व दक्षिण छत्तीसगढ़ में लू से राहत रहने की संभावना है। वहां तापमान तो बढ़ेगा, लेकिन लू जैसी स्थिति नहीं रहेगी। लू का अलर्ट का मतलब ये है कि अधिकतम तापमान 40 डिग्री या इससे ऊपर चला जाता है। वहीं ये सामान्य से 5 डिग्री अधिक रह सकता है। इसके बाद ही लू की स्थिति बनती है।
