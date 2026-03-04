Raipur Police: होली पर आसमान से निगरानी.. गुंडों और हुड़दंगियों को पकड़ेगा पुलिस का ड्रोन

Raipur Police: शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने के लिए पुलिस ने तगड़ी व्यवस्था की है। इस बार प्रमुख इलाकों में आसमान से ड्रोन निगरानी करेंगे। गुंडागर्दी, नशा बेचने वाले, हुड़दंग और चंदा-चकोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सोमवार को सभी जोन में पुलिस ने दलबल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। शहर के तीनों पुलिस जोन में 2500 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। थानों को एक्स्ट्रा बल दिया गया है। घनी आबादी, गली-मोहल्ले वाले इलाकों पर पुलिस का फोकस का रहेगा। डॉयल 112 की टीम भी अलर्ट मोड पर रहेगी। उल्लेखनीय है कि शहर में 2 मार्च से ही होली का माहौल है।