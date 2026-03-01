Raipur Police: राहगीरों पर गुब्बारा मारने वाले के खिलाफ पुलिस का एक्शन, देखें वीडियो

राजधानी के भारत माता चौक से कोटा की ओर जाने वाले रास्ते में राहगीरों पर पानी भर गुब्बारे मारने वाले वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई हुई है। बता दें कि इसका वीडियो भी सामने आया था, जिसमें कार में सवार कुछ व्यक्ति सनरूफ से बाहर निकलकर राहगीरों पर गुब्बारा मार रहे थे। युवकों की इस हरकत से चारपहिया वाहन चालक के खुद के साथ—साथ दूसरों के जीवन को संकट में डाले जाने की संभावना उत्पन्न हो रही थी।