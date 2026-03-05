CG Politics: भाजपा से लक्ष्मी वर्मा आज दाखिल करेंगी नामांकन, कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद

CG Politics: छत्तीसगढ़ में राज्य सभा के लिए छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा के नाम पर भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने मुहर लगाई है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा की घोषित उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा कल गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। वहीं चर्चा है कि पूर्व विधायक और प्रदेश महामंत्री नवीन मारकंडेय भी नामांकन पत्र खरीद चुके हैं और वे डमी प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर सकते हैं।