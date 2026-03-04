Holi 2026: जहां पहले नक्सल हिंसा में खून बहता था वहां अब खेली जा रही रंग-गुलाल की होली, बस्तर की बदली तस्वीर

holi 2026: छत्तीसगढ़ में माओवाद खात्मे की ओर है। ऐसे में पूरे प्रदेश में जो जगह कभी नक्सल हिंसा के लिए कुख्यात थे, अब वहां भी खुशियों के रंग भर रहे हैं। जिस जीवन में कभी उत्सव, खुशियां और रंगों के लिए कोई जगह नहीं थी, आज वहीं लोग होली जैसे रंगों के त्योहार में पूरी तरह सराबोर दिखाई दे रहे हैं। नक्सल हिंसा में प्रभावित ग्रामीण जीवटता की मिसाल बन रहे हैं। वहीं कई जगह आत्मसमर्पित नक्सली मुख्यधारा से जुड़कर समाज में शांति और विकास में सहायक बन रहे हैं। खेती-किसानी से लेकर स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में लोगों की सेवा कर रहे हैं। मेहनत और सही मार्गदर्शन से ये सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। रंगों के इस त्योहार पर इनकी सफलता की कहानी प्रेरक है।