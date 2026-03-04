Holi 2026: छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाई जा रही होली, गांवों में गूंज रहे हैं फाग गीत

राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में होली की धूम मची हुई है। लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर रंगों का आनंद ले रहे हैं। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में होली के पर्व की खास परंपराएं और उल्लास देखने को मिल रहे हैं। गांवों में जहां एक ओर लोग अपने घरों के आंगन में रंगों से खेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डोल नगाड़ों की थाप पर फाग गीत गाकर लोग होली का उत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर पारंपरिक नृत्य और गीतों का आयोजन भी हो रहा है, जिससे गांवों में एक अलग ही रंगत देखने को मिल रही है।