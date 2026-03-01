चंद्रग्रहण का असर! सदर की 100 साल पुरानी परंपरा टूटी, होलिका दहन के साथ मनाया होली

कोचर यह भी बताते हैं कि होली का उत्सव नाट्य मंचन, फाग और रंग-गुलाल की धूम सेठ नाथूराम की पूजा-अर्चना के साथ रहती थी। परंतु अब यह एक कहानी हो गई। इसी तरह बड़ी-बड़ी पीतल की पिचकारी में रंग खेलने की स्पर्धा गिरधर भवन जगन्नाथ मंदिर के पास से शुरू होती थी। बुराई की प्रतीक होलिका दहन की लकड़ी का कोयला लेकर लोग घर लौटते थे, जिसे शुभ मानाते हुए माताएं और बहनें घर-घर लाप्सी बनाती थी, जिसे प्रसाद के रूप में खाते थे। तब सिगड़ी जला करती थी। परंतु गैस सिलेंडर के साथ ही यह परंपरा भी अब कहानी बन गई है।