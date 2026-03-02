2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Holika Dahan 2026: महामारी के बाद बदली परंपरा, बैगा के कहने पर यहां दशकों से नहीं जली होलिका… जानें अनसुनी कहानी

Holika Dahan 2026: जहां एक ओर अधिकांश स्थानों पर होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित कर उत्साहपूर्वक उत्सव मनाया जाता है, वहीं कुछ गांव आज भी अपनी अनोखी परंपराओं के कारण इस दिन होलिका दहन नहीं करते, जो इस त्योहार को और भी खास बनाता है।

2 min read
Google source verification

महासमुंद

image

Khyati Parihar

image

विक्रम साहू

Mar 02, 2026

बैगा की मान्यता के कारण गांव में नहीं होता होलिका दहन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

बैगा की मान्यता के कारण गांव में नहीं होता होलिका दहन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Holika Dahan 2026: होली की खुमारी अब चढ़ने लगी है। लोग होलिका दहन के लिए लकड़ियां एकत्रित कर रहे हैं। वहीं महासमुंद से 15 किमी की दूरी पर स्थित गांव मुढ़ेना में पुरानी परंपरा के कारण होलिका दहन नहीं किया जाता है, जबकि होली के दिन रंग और गुलाल एक-दूसरे को लगाते हैं और हर्षोल्लास से पर्व मनाया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Iran-Israel War Conflict: कौन है अली लारीजानी?

Iran's Leader Ali Larijani
Patrika Special News

डायरी से डिजिटल मंच तक... आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम,

डायरी से डिजिटल मंच तक... आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम(photo-patrika)
Patrika Special News

Ayatollah Khamenei VS Donald Trump : एक था अयातुल्ला अली खामेनेई! क्या अमेरिका से नजदीकी और ट्रंप से थी दुश्मनी?

ayatollah khamenei death
Patrika Special News

Iran-Israel war 2026: क्यों चर्चा में आया Strait of Hormuz, भारत समेत पूरी दुनिया के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण?

Iran-Israel War 2026
Patrika Special News

गिनीज बुक में दर्ज हुआ घोड़ी 'फैंसी' का नाम

Guinness World Record-holder horse Fancy and her caretaker, Page Bloomer
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.