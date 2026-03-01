28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Special News

Guinness World Record: 25 साल के रिश्ते ने दुनिया में दिलाई पहचान… दुनिया की सबसे उम्रदराज़ घोड़ी ‘फैंसी’ और उसकी केयरटेकर की दिलचस्प कहानी

Guinness World Records: 37 साल की 'फैंसी' को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया की सबसे उम्रदराज़ घोड़ी घोषित किया है। यह कहानी फैंसी और उसकी केयरटेकर पेज़ ब्लूमर के बीच 25 सालों के अटूट और भावुक रिश्ते की एक बेहतरीन मिसाल है।

भारत

MI Zahir

Feb 28, 2026

गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर घोड़ी फैंसी और उसकी केयरटेकर पेज ब्लूमर । (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट, डिजाइन: पत्रिका)

Oldest living horse : ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो सारी तदबीरें उलट देता है। दुनिया की सबसे उम्रदराज घोड़ी (World's oldest horse) का नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Records) में दर्ज किया गया है। यह इस बात की मिसाल है कि एनिमल्स को अगर प्यार मिले तो वे भी इंसानों पर प्यार लुटाते हैं। यह पेज़ और उनकी घोड़ी फैंसी के बीच के एक बेहद खूबसूरत और भावुक रिश्ते की कहानी है। ये हैं दुनिया के सबसे उम्रदराज़ घोड़े 37 वर्षीय 'फैंसी' (Fancy the horse)और उसकी जीवन भर देखभाल करने वाली केयरटेकर पेज़ ब्लूमर (Paige Blumer)। पेज़ को हमेशा से घोड़ों से प्यार था। जब वह 5 साल की थीं, तब उन्होंने अपने माता-पिता को घुड़सवारी की कक्षाएं दिलाने के लिए मनाने का एक अभियान शुरू किया और फिर घुड़सवारी सीखना शुरू कर दिया। वे जल्द ही ब्लूमर घुड़सवारी प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगीं और इस खेल को लेकर गंभीर हो गईं। वह अपने घर के पास वर्जीनिया के लकेट्स (Lucketts) में एक ट्रेनर के साथ काम करने लगीं। यहीं उनकी पहली बार जोसी वेल्स (Josey Wales) नाम की एक क्वार्टर हॉर्स (quarter horse) से मुलाकात हुई। ब्लूमर ने कहा, "उसमें एक बहुत ही मां जैसी ऊर्जा थी, जो एक घोड़े के बारे में कहना अजीब लगता है। मुझे हमेशा लगता था कि वह मेरी देखभाल करने वाली है।" यह भी इत्तेफाक है कि उन दोनों का जन्मदिन भी एक ही दिन, 1 अप्रेल को होता था, हालाँकि तब ब्लूमर 8 साल की थीं और वह घोड़ी - जिसे वे प्यार से "फैंसी" कहती थीं - 12 साल की थी।

