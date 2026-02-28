28 फ़रवरी 2026,

Chakravarti Rajagopalachari: कौन हैं राजाजी, जिन्होंने दलितों के मंदिर में प्रवेश का किया समर्थन, जानिए संघर्ष का इतिहास

Chakravarti Rajagopalachari : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसी हफ्ते राष्ट्रपति भवन में सी. राजगोपालाचारी के प्रतिमा का अनावरण किया। आइए जानते हैं कि राजाजी का देश के लिए क्या योगदान रहा है। दलितों के मंदिरों में प्रवेश में उनकी क्या भूमिका रही? इसके साथ ही मंदिर में दलितों के प्रवेश के संघर्षों के बारे में भी पढ़िए।

Swatantra Mishra

Feb 28, 2026

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सी. राजगोपालाचारी के प्रतिमा का अनावरण किया।

Chakravarti Rajagopalachari : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) ने इस हफ्ते राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में सी. राजगोपालाचारी (Chakravarti Rajagopalachari) की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह स्थापित की गई है। राजाजी के सामाजिक सुधार कार्यों में से एक दलितों के मंदिर में प्रवेश का पुरजोर समर्थन देना भी रहा है।

