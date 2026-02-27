Historical Library Raipur: 1911 से 1971 तक ऐतिहासिक दस्तावेज जल्द होंगे ऑनलाइन, शोधार्थियों को मिलेगा बड़ा लाभ

Historical Library Raipur: रायपुर में प्रशासनिक पारदर्शिता और ऐतिहासिक दस्तावेजों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन ने ब्रिटिश काल से लेकर अविभाजित मध्यप्रदेश दौर तक के प्रशासनिक अभिलेखों और ऐतिहासिक परियोजनाओं से जुड़े दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए एक विशेष ग्रंथालय की स्थापना की है। इसका उद्देश्य वर्षों से बिखरे पड़े महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेजों को एक ही स्थान पर सुरक्षित रखना और उन्हें प्रशासनिक व शोध कार्यों के लिए सुलभ बनाना है।