Tiger Died in Thailand : थाईलैंड में 10 दिनों में 72 बाघों की मौत, क्या गुजरात के गिर के शेरों पर भी है खतरा?

Tiger Died in Thailand : थाईलैंड के चियांग माई स्थित टाइगर किंगडम की दो यूनिट माए ताएंग (51 बाघ) और माए रिम (21 बाघ) में 8 से 19 फरवरी के बीच 72 बाघों की मौत हो गई। टाइगर किंगडम के अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में एवियन इन्फ्लूएंजा बताया गया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। अब प्रयोगशाला में जांच परीक्षणों में मायकोप्लाज़्मा संक्रमण और कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की पुष्टि हुई। ये दोनों ही बीमारियां मौजूदा परिस्थितियों में और तेजी से बढ़ सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर किन वजहों से बाघों की मौत होने लगी?