Patrika Special News

Tiger Died in Thailand : थाईलैंड में 10 दिनों में 72 बाघों की मौत, क्या गुजरात के गिर के शेरों पर भी है खतरा?

Tiger Died in Thialand: थाईलैंड में सिर्फ 10 दिनों के भीतर 72 बाघों की मौत ने एक बार फिर से भारत में पाई जाने वाली एशियाटिक लायन प्रजाति के संरक्षण को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए एक्सपर्ट से इंडो चाइनीज बाघ और गिर के शेरों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

5 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Feb 27, 2026

72 Tiger died in Thailand

थाईलैंड में बाघों के अस्तित्व पर संकट छा गया है।

Tiger Died in Thailand : थाईलैंड के चियांग माई स्थित टाइगर किंगडम की दो यूनिट माए ताएंग (51 बाघ) और माए रिम (21 बाघ) में 8 से 19 फरवरी के बीच 72 बाघों की मौत हो गई। टाइगर किंगडम के अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में एवियन इन्फ्लूएंजा बताया गया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। अब प्रयोगशाला में जांच परीक्षणों में मायकोप्लाज़्मा संक्रमण और कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की पुष्टि हुई। ये दोनों ही बीमारियां मौजूदा परिस्थितियों में और तेजी से बढ़ सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर किन वजहों से बाघों की मौत होने लगी?

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

Patrika Special News
