Patrika Special News

Job Loss : भारत में स्टार्टअप और टेक कंपनियों में छंटनी, किस वजह से लोगों की जा रही नौकरियां?

Job Loss India: स्टार्टअप और टेक कंपनियों में लगातार छंटनी हो रही है। वर्ष 2025-2026 में पूरी दुनिया में करीब 2.5 लाख कर्मचारियों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। आइए समझते हैं कि क्यों जा रही लोगों की नौकरियां?

4 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Feb 26, 2026

Job Loss

भारत में स्टार्टअप और टेक कंपनियों में छंटनी का दौर जारी (Photo: AI)

Job Loss India: दुनिया में कंपनियां कॉस्ट कटिंग के मूड में है। इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। कार्यकारी सर्च फर्म लॉन्गहाउस कंसल्टिंग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल जुलाई से अब तक भारतीय स्टार्टअप्स ने करीब 4,800 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की है। वहीं दुनिया में टेक कंपनियों ने पिछले साल करीब 244,851 लोगों को नौकरी से हटाया। वहीं भारत टेक कंपनियों से छंटनी के मामले में दूसरे पायदान पर रहा। आइए जानते हैं कि दुनिया में किस कंपनी ने कितने कर्मचारियों को 2025 में बाहर का रास्ता दिखाया?। आइए जानते हैं कि छंटनी की वजह क्या है?

image

