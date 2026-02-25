NCERT की किताब से न्यायपालिका की चुनौतियों पर बहस शुरू, जानिए फास्ट ट्रैक से लेकर सुप्रीम कोर्ट के क्या हैं हालात?

Pending Cases in Courts of India: एनसीईआरटी द्वारा जारी कक्षा 8 (NCERT’s new Class 8 book) की नई सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में भारत की न्यायिक प्रणाली के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों के रूप में भ्रष्टाचार, मामलों का भारी बैकलॉग (Pending Cases in Courts of India) और जजों की कमी को रेखांकित किया गया है। इससे एक कोर्टों में लंबित मामलों और जजों के खाली पदों को लेकर बहस शुरू हो गई है। इसके साथ ही इस पर यह भी चर्चा होने की लगी कि न्यायपालिका के आधुनिकीकरण के लिए क्या किया जा रहा है?