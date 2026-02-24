24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

रायपुर

Live

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: विधानसभा पहुंचे वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कुछ देर में पेश होगा बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: यह बजट खास मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सरकार की आगामी विकास योजनाओं, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और युवाओं के रोजगार से जुड़े बड़े ऐलानों की उम्मीद है।

less than 1 minute read
रायपुर

image

Love Sonkar

Feb 24, 2026

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
वित्तमंत्री ओपी चौधरी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Photo Patrika)

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: छत्तीसगढ़ का 25वां बजट 24 फरवरी यानि आज पेश किया जाएगा। राज्य के वित्तमंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे। यह बजट खास मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सरकार की आगामी विकास योजनाओं, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और युवाओं के रोजगार से जुड़े बड़े ऐलानों की उम्मीद है।  11 बजे सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी। इसके बाद दोपहर साढ़े 12 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक का उपस्थापन विधानसभा में पेश करेंगे।

वित्तमंत्री ओपी चौधरी अपने कार्यकाल में अब तक दो बजट पेश कर चुके हैं। पहली बार उन्होंने GYAN थीम के साथ बजट प्रस्तुत किया था, जबकि दूसरा बजट GATI थीम पर आधारित रहा। ऐसे में साय सरकार के तीसरे बजट की थीम क्या होगी, इसे लेकर लोगों में उत्सुकता है। इसके साथ ही बजट के ब्रीफकेस में इस बार क्या नया देखने को मिलेगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।

Chhattisgarh Budget 2026 Live: विधायक का सीएम से सवाल
Chhattisgarh Budget 2026 Live: पत्नी ने लगाया माटी का तिलक 
Chhattisgarh Budget 2026 Live: विपक्ष ने कहा कोई उम्मीद नहीं
Chhattisgarh Budget 2026 Live: मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा
Chhattisgarh Budget 2026 Live: छत्तीसगढ़ ‘आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26
Chhattisgarh Budget 2026 Live: बजट से पहले मंत्री ओपी ने मंदिर में की पूजा
Chhattisgarh Budget 2026 Live: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू
2026-02-24 12:14:53 pm

Chhattisgarh Budget 2026 Live: विधायक का सीएम से सवाल

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन। सदन में गरमाया मोबाइल टावर स्थापना का मामला। सत्ता पक्ष के विधायक सुशांत शुक्ला ने उठाया मामला। पूछा– टावर के आवेदन, कितनी सेवाएं और वर्षवार जानकारी? अवैध टावरों की जांच को लेकर भी सुशांत शुक्ला ने पूछा सवाल। सीएम साय ने कहा– नगरीय स्तर पर कार्रवाई कर के काम करवाएंगे।

2026-02-24 12:08:54 pm

Chhattisgarh Budget 2026 Live: पत्नी ने लगाया माटी का तिलक 

बजट पेश करने के लिए अपने निवास से रवाना होने से पहले छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को उनकी पत्नी ने छत्तीसगढ़ की माटी का तिलक लगाया। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए घर से निकले वित्त मंत्री।

2026-02-24 11:57:12 am

Chhattisgarh Budget 2026 Live: विपक्ष ने कहा कोई उम्मीद नहीं

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- बजट से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। पता नहीं ट्रंप से क्या निर्देश लेकर ये लोग बजट बनाए हैं। क्योंकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था या पूरे देश का संचालन ही ट्रंप के माध्यम से हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ को लेकर ट्रंप ने क्या संदेश दिए हैं वो बजट में पता चलेगा।

2026-02-24 11:37:44 am

Chhattisgarh Budget 2026 Live: मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा

वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट में मुख्यमंत्री राजधानी विकास योजना के तहत राजधानी को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसके साथ ही जल और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार को लेकर बड़े कदम उठाए जा सकते हैं।

2026-02-24 11:31:02 am

Chhattisgarh Budget 2026 Live: छत्तीसगढ़ ‘आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में उल्लेखनीय वृद्धी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह 5,65,845 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक 6,31,291 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 11.57 प्रतिशत (प्रचलित भाव पर) अधिक है। इसी प्रकार कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में भी जीएसडीपी में डबल डिजिट की वृद्धि हुई है।

2026-02-24 11:13:34 am

Chhattisgarh Budget 2026 Live: बजट से पहले मंत्री ओपी ने मंदिर में की पूजा

बजट पेश से पहले मंत्री ओपी चौधरी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। यहां से वे विधानसभा रवाना होंगे। दोपहर 12.30 बजे वे बजट पेश करेंगे। इस बार बजट में जल बोर्ड गठन, ‘जी राम जी’ (Guarantee For Rozgar and Ajeevika Mission - Gramin) योजना के तहत ग्राम पंचायतों के विकास, स्टार्टअप और MSME को बढ़ावा देने के साथ राजधानी को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने जैसे बड़े ऐलान संभव माने जा रहे हैं।

2026-02-24 10:53:55 am

Chhattisgarh Budget 2026 Live: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। अब से कुछ ही देर में पेश होगा बजट

Chhattisgarh Budget 2026

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: विधानसभा पहुंचे वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कुछ देर में पेश होगा बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स

रायपुर

छत्तीसगढ़

Chhattisgarh Budget 2026: महतारी वंदन, मेट्रो-सिटी पर बड़े ऐलान की संभावना, मंत्री ओपी चौधरी ने मंदिर में की पूजा, 12.30 बजे आएगा बजट

Chhattisgarh Budget 2026
रायपुर

मतांतरण विधेयक और धान खरीदी पर कांग्रेस का वार

बजट से पहले सियासी घमासान! मतांतरण विधेयक और धान खरीदी पर कांग्रेस का वार, जानें किन-किन मुद्दे पर होगी चर्चा(photo-patrika)
रायपुर

अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू

Agniveer Recruitment 2027: रायपुर में ऑनलाइन पंजीयन शुरू, जुलाई-अगस्त में होगी CEE परीक्षा, जल्दी करें आवेदन(photo-patrika)
रायपुर

कानून-व्यवस्था मजबूत करने बड़ा फैसला! दो और शहरों में कमिश्नरेट लागू होगा

कानून-व्यवस्था मजबूत करने बड़ा फैसला! दो और शहरों में कमिश्नरेट लागू होगा, गृहमंत्री विजय शर्मा का ऐलान...(photo-patrika)
रायपुर

आज पेश होगा साय सरकार का तीसरा बजट!

रायपुर
