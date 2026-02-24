बजट से पहले सियासी घमासान! मतांतरण विधेयक और धान खरीदी पर कांग्रेस का वार, जानें किन-किन मुद्दों पर होगी चर्चा…

मतांतरण विधेयक पर उन्होंने सवाल उठाया कि जब मामला न्यायालय में लंबित है, तब सरकार इस विषय पर नया कानून क्यों ला रही है। साथ ही माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के विकास को लेकर सरकार की स्पष्ट नीति पर भी प्रश्नचिह्न लगाया। कांग्रेस ने इन इलाकों में विकास कार्यों की रूपरेखा को लेकर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप नेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल और पूर्व मंत्री कवासी लखमा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।