24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Agniveer Recruitment 2027: रायपुर में ऑनलाइन पंजीयन शुरू, जुलाई-अगस्त में होगी CEE परीक्षा, जल्दी करें आवेदन

Agniveer Recruitment 2027: छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती वर्ष 2027 के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 24, 2026

Agniveer Recruitment 2027: रायपुर में ऑनलाइन पंजीयन शुरू, जुलाई-अगस्त में होगी CEE परीक्षा, जल्दी करें आवेदन(photo-patrika)

Agniveer Recruitment 2027: रायपुर में ऑनलाइन पंजीयन शुरू, जुलाई-अगस्त में होगी CEE परीक्षा, जल्दी करें आवेदन(photo-patrika)

Agniveer Recruitment 2027: छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती वर्ष 2027 के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी Join Indian Army की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर 01 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

Agniveer Recruitment 2027: जुलाई-अगस्त में होगी सीईई परीक्षा

भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन कॉनमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) जुलाई-अगस्त 2026 में आयोजित किया जाएगा। इस लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को जनवरी 2027 में आयोजित होने वाली भर्ती रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जहां आगे की शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

पंजीयन संख्या के आधार पर तय होते हैं पद

भर्ती कार्यालय के अनुसार, छत्तीसगढ़ को मिलने वाले अग्निवीर पदों की संख्या पंजीयन की कुल संख्या के अनुपात में तय की जाती है। पिछले तीन वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2023-24 में 14,153 पंजीयन पर 895 पद आबंटित हुए, वर्ष 2024-25 में 19,355 पंजीयन पर 731 पद मिले, जबकि वर्ष 2025-26 में 28,547 युवाओं ने पंजीयन कराया।

इन आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2027 के लिए छत्तीसगढ़ को लगभग 1100 से 1300 पद आवंटित हो सकते हैं। युवाओं से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने और सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Feb 2026 09:59 am

Published on:

24 Feb 2026 09:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Agniveer Recruitment 2027: रायपुर में ऑनलाइन पंजीयन शुरू, जुलाई-अगस्त में होगी CEE परीक्षा, जल्दी करें आवेदन

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मतांतरण विधेयक और धान खरीदी पर कांग्रेस का वार

बजट से पहले सियासी घमासान! मतांतरण विधेयक और धान खरीदी पर कांग्रेस का वार, जानें किन-किन मुद्दे पर होगी चर्चा(photo-patrika)
रायपुर

कानून-व्यवस्था मजबूत करने बड़ा फैसला! दो और शहरों में कमिश्नरेट लागू होगा

कानून-व्यवस्था मजबूत करने बड़ा फैसला! दो और शहरों में कमिश्नरेट लागू होगा, गृहमंत्री विजय शर्मा का ऐलान...(photo-patrika)
रायपुर

आज पेश होगा साय सरकार का तीसरा बजट!

रायपुर

छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश के साथ गरज-चमक की चेतावनी...(photo-patrika)
रायपुर

Bad Habits : स्टेशन परिसर में युवक ने फोड़े पटाखे, जीआरपी रही मूकदर्शक

Bad Habits : स्टेशन परिसर में युवक ने फोड़े पटाखे, जीआरपी रही मूकदर्शक
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.