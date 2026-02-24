Agniveer Recruitment 2027: रायपुर में ऑनलाइन पंजीयन शुरू, जुलाई-अगस्त में होगी CEE परीक्षा, जल्दी करें आवेदन

भर्ती कार्यालय के अनुसार, छत्तीसगढ़ को मिलने वाले अग्निवीर पदों की संख्या पंजीयन की कुल संख्या के अनुपात में तय की जाती है। पिछले तीन वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2023-24 में 14,153 पंजीयन पर 895 पद आबंटित हुए, वर्ष 2024-25 में 19,355 पंजीयन पर 731 पद मिले, जबकि वर्ष 2025-26 में 28,547 युवाओं ने पंजीयन कराया।