Bad Habits : स्टेशन परिसर में युवक ने फोड़े पटाखे, जीआरपी रही मूकदर्शक

मौके पर जीआरपी की एक महिला आरक्षक मौजूद थीं। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि उन्होंने युवकों को रोकने या तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचना देने की पहल नहीं की। पूछे जाने पर उन्होंने शिकायत थाने में दर्ज कराने की बात कही। बाद में मामले की सूचना आरपीएफ को दी गई। आरपीएफ के जवानों ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लिया और थाने ले जाकर पूछताछ की। आरोपी की पहचान मिहिर यादव उर्फ नानू (23 वर्ष), पिता अशोक यादव, निवासी लोधी पारा, गुरुद्वारा के पीछे, रायपुर के रूप में हुई है। जीआरपी सूत्रों के अनुसार संबंधित युवक पूर्व में भी मारपीट की एक घटना में शामिल रह चुका है, तब सिर में गंभीर चोट लगी थी। हालांकि उस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी।