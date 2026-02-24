निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

डॉक्टराें ने तीन बार ऑपरेशन किया, जिससे उनकी हालत बिगड़ती गई। गले का भी ऑपरेशन किया गया। परिजनों के अनुसार आयुष्मान योजना के कार्ड से 2.71 लाख रुपए लिए गए। दवाइयों व इलाज के नाम पर 15 लाख रुपए मांगे गए। परिजनों की ओर से इसमें 10 लाख रुपए पटा दिए गए हैं। ऑपरेशन के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे गए। राजकुमार का आरोप है कि उनके पिता की मौत नहीं, बल्कि हत्या हुई है।