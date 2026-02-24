24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

CG News: डॉक्टराें ने तीन बार ऑपरेशन किया, जिससे उनकी हालत बिगड़ती गई। गले का भी ऑपरेशन किया गया। परिजनों के अनुसार आयुष्मान योजना के कार्ड से 2.71 लाख रुपए लिए गए। दवाइयों व इलाज के नाम पर 15 लाख रुपए मांगे गए।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Feb 24, 2026

Ajmer JLN Hospital Emergency

अजमेर JLN अस्पताल की इमरजेंसी में बवाल (फोटो- पत्रिका)

रायपुर। भाठागांव स्थित एक निजी अस्पताल में सोमवार को एक मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजन, बजरंग दल व क्रांति सेना के कार्यकर्ता तख्ती लेकर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करते रहे।

वे अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने और अधिक बिल देने का आरोप लगा रहे थे।मृतक रामचरण वर्मा के बेटे राजकुमार ने अस्पताल पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पेट दर्द की शिकायत के बाद उन्होंने अपने पिता को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था।

डॉक्टराें ने तीन बार ऑपरेशन किया, जिससे उनकी हालत बिगड़ती गई। गले का भी ऑपरेशन किया गया। परिजनों के अनुसार आयुष्मान योजना के कार्ड से 2.71 लाख रुपए लिए गए। दवाइयों व इलाज के नाम पर 15 लाख रुपए मांगे गए। परिजनों की ओर से इसमें 10 लाख रुपए पटा दिए गए हैं। ऑपरेशन के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे गए। राजकुमार का आरोप है कि उनके पिता की मौत नहीं, बल्कि हत्या हुई है।

वे इस मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से करेंगे। इस मामले में उर्मिला मेमोरियल अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. विनोद सिंह ने किसी लापरवाही से इनकार करते हुए कहा कि डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है। उन्होंने अवैध वसूली से इनकार करते हुए कहा कि अस्पताल की ओर से इलाज के पैसे लिए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 12:52 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bad Habits : स्टेशन परिसर में युवक ने फोड़े पटाखे, जीआरपी रही मूकदर्शक

Bad Habits : स्टेशन परिसर में युवक ने फोड़े पटाखे, जीआरपी रही मूकदर्शक
रायपुर

नल खोलने वाला ऑपरेटर सो रहा था चैन कि नीद, कोटा टंकी से कई घरों को पानी नहीं मिला, लोग हुए परेशान

Indore Water Crisis
रायपुर

Medical News: एमडी-एमएस कोर्स के एनआरआई कोटे में दूसरे राज्यों के 82 फीसदी छात्र-छात्राएं

Medical News: एमडी-एमएस कोर्स के एनआरआई कोटे में दूसरे राज्यों के 82 फीसदी छात्र-छात्राएं
रायपुर

अनवर ने सीएसएमसीएल में 100 करोड़ का किया घोटाला, कर्मचारियों देने के बजाय कर दी कमीशन खोरी

EOW की दबिश से मचा हड़कंप (Photo source- Patrika)
रायपुर

Agniveer Bharti: अग्निवीर भर्ती 2027 के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू, इस तारीख तक करें आवेदन

Bhopal Air Force Agniveer Recruitment
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.