नल खोलने वाला ऑपरेटर सो रहा था चैन कि नीद, कोटा टंकी से कई घरों को पानी नहीं मिला, लोग हुए परेशान

उन्होंने आरोप लगाया कि मेयर हो या परिषद किसी का ध्यान व्यवस्थाओं को सुधारने में नहीं है। आम जनता परेशान है।जलापूर्ति सिस्टम सुधारने की हिदायत इधर निगम में जल विभाग के अध्यक्ष संतोष सीमा साहू ने जोन 8 में बैठक लेकर जलापूर्ति सिस्टम दुरुस्त करने की हिदायत दी। बैठक में जोन के सभी वार्डों के पार्षद मौजूद थे। साहू ने कहा कि जहां-जहां खामियां हो उसे तत्काल दुरुस्त कराएं।