Medical News: एमडी-एमएस कोर्स के एनआरआई कोटे में दूसरे राज्यों के 82 फीसदी छात्र-छात्राएं

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सोमवार को स्ट्रे वेकेंसी राउंड के लिए मेरिट सूची जारी कर दी है। कुल 105 खाली सीटों के लिए 202 छात्र प्रवेश के लिए पात्र है। दूसरी ओर एनआरआई स्पांसर्ड कोटे में प्रवेश का लाभ दूसरे प्रदेश के छात्रों को ज्यादा मिल रहा है। तीन साल के कोर्स की फीस 2.70 लाख डॉलर यानी 2.45 करोड़ रुपए है। इतनी भारी-भरकम फीस चुकाना हर पैरेंट्स के बूते नहीं है। यही कारण है कि इनमें ज्यादातर डॉक्टर, बिजनेसमैन या बड़े अधिकारियों के बच्चे या परिचित एडमिशन ले रहे हैं। स्पांसर्ड कोटे का मतलब ये होता है कि इसमें खून की दो पीढ़ी के रिश्तेदारों को प्रवेश दिया जा सकता है। इसलिए यहां इस कोटे से प्रवेश में बड़ा खेल चल रहा है। जानकारों के अनुसार वास्तविक एनआरआई गिनती के होते हैं। नियमों के फेर में कोई भी एनआरआई बन जाता है और मोटी फीस देकर डॉक्टर बनने में भी कामयाब हो जाता है। ये प्रवेश काउंसलिंग के अनुसार होता है, लेकिन दलालों का दावा है कि उनके संपर्क के बिना एडमिशन नहीं हो सकता। हालांकि चिकित्सा शिक्षा विभाग व काउंसलिंग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि दलाल केवल भ्रम में डाल रहे हैं।