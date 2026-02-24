CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश के साथ गरज-चमक की चेतावनी…

मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के मुताबिक दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय परिसंचरण लगभग 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह तंत्र अगले 24 घंटे में उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए कमजोर पड़ सकता है। इसके अलावा एक द्रोणिका गंगेटिक पश्चिम बंगाल से उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश तक ओडिशा होते हुए लगभग 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है, जिसका प्रभाव प्रदेश के मौसम पर पड़ रहा है।