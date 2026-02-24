आज पेश होगा साय सरकार का तीसरा बजट! महिलाओं, युवाओं और किसानों पर खास फोकस, विजन 2047 की झलक

सत्र के दौरान तीन अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक-2026 प्रमुख है। यह विधेयक वर्ष 1968 के पुराने कानून को बदलते हुए जबरन मतांतरण के मामलों में कठोर सजा का प्रावधान करेगा। धोखाधड़ी या प्रलोभन देकर मतांतरण के मामलों में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। इस विधेयक का मसौदा तैयार करने से पहले राज्य सरकार ने ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित नौ राज्यों के संबंधित कानूनों का अध्ययन किया है।