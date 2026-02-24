Chhattisgarh Budget 2026: ‘संकल्प’ थीम पर तीसरा बजट पेश, वित्त मंत्री ओपी चौधरी का संबोधन जारी

Chhattisgarh Budget 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का तीसरा बजट पेश कर रहे हैं। पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद आज वर्ष 2026-27 का आय-व्ययक सदन में रखा गया। इससे पहले सरकार ने अपने पहले बजट को ‘GYAN’ और दूसरे को ‘GATI’ थीम पर आधारित किया था, जबकि इस बार बजट की थीम ‘संकल्प’ रखी गई है।