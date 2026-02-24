Chhattigarh Budget 2026: बस्तर के लिए 100 करोड़ का प्रावधान, वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे बजट

वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे बजट
Chhattisgarh Budget 2026: प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश कर रहे हैं। बजट से पहले वे बंगले में स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी अदिति चौधरी भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा महिलाओं के लिए बजट खास रहेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि ज्ञान और गति के बाद इस बार संकल्प थीम पर बजट पेश किया जा रहा है। इनमें S - समावेशी विकास A - अधोसंरचना, N - निवेश, K - कुशल मानव संसाधन, A - अन्त्योदय, L - लाइवलीहुड, P - पॉलिसी से परिणाम तक पर केंद्रीत है।
