24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Chhattigarh Budget 2026: बस्तर के लिए 100 करोड़ का प्रावधान, वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे बजट

Chhattisgarh Budget 2026: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बस्तर- सरगुजा के लिए बस सेवा के लिए इस बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Feb 24, 2026

Chhattisgarh Budget 2026

वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे बजट

Chhattisgarh Budget 2026: प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश कर रहे हैं। बजट से पहले वे बंगले में स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी अदिति चौधरी भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा महिलाओं के लिए बजट खास रहेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि ज्ञान और गति के बाद इस बार संकल्प थीम पर बजट पेश किया जा रहा है। इनमें S - समावेशी विकास A - अधोसंरचना, N - निवेश, K - कुशल मानव संसाधन, A - अन्त्योदय, L - लाइवलीहुड, P - पॉलिसी से परिणाम तक पर केंद्रीत है।

Chhattisgarh Budget 2026: बस्तर के लिए 100 करोड़ का प्रावधान

  • कुनकुरी, दंतेवाड़ा और चिरमिरी में नया मेडिकल कॉलेज
  • होम स्टे को बढ़ावा देने 10 करोड़ रुपये, सरगुजा के मैनपाट में विकास के लिए 5 करोड़ का प्रावधान
  • इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 9400 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • रायपुर में बनेगा पहला होम्योपैथिक कॉलेज
  • आयुष्मान भारत योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • सड़कों के उन्नयन के लिए 200 करोड़ रुपए

"छत्तीसगढ़ बजट से जुड़ी सभी अपडेट यहां पढ़े।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Chhattisgarh Budget 2026

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Feb 2026 01:29 pm

Published on:

24 Feb 2026 01:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattigarh Budget 2026: बस्तर के लिए 100 करोड़ का प्रावधान, वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे बजट

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Budget 2026

Chhattisgarh Budget 2026: 18 साल पूरे होने पर बच्चियों को मिलेंगे डेढ़ लाख रुपए, बजट में रानी दुर्गावती योजना का ऐलान

Chhattisgarh Budget 2026
रायपुर

Chhattisgarh Budget 2026: विधानसभा में 1.72 लाख करोड़ का ‘संकल्प’ बजट पेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर बड़ा फोकस

वित्त मंत्री ओपी चौधरी (photo source- Patrika)
रायपुर

Chhattisgarh Budget 2026: ‘संकल्प’ थीम पर तीसरा बजट पेश, वित्त मंत्री ओपी चौधरी का संबोधन जारी

वित्त मंत्री ओपी चौधरी (photo source- Patrika)
रायपुर

सदन में उठा अवैध मोबाइल टावरों का मुद्दा, CM साय बोले-लिखित शिकायत दें

CG Budget 2026: सदन में उठा अवैध मोबाइल टावरों का मुद्दा, CM साय बोले-लिखित शिकायत दें, होगी जांच...(photo-patrika)
रायपुर

Chhattisgarh Budget 2026: विधानसभा में आज खुलेगा खजाना, किन वर्गों को मिलेगी सबसे बड़ी सौगात? जानें अपडेट्स

आज खुलेगा खजाना (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.