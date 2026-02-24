24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

रायपुर

Chhattisgarh Budget 2026: 18 साल पूरे होने पर बच्चियों को मिलेंगे डेढ़ लाख रुपए, बजट में रानी दुर्गावती योजना का ऐलान

Chhattisgarh Budget 2026: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज 2026-27 के लिए बजट पेश कर रहे हैं। साय सरकार ने बेटियों के लिए रानी दुर्गावती योजना का ऐलान किया है..

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Feb 24, 2026

Chhattisgarh Budget 2026

18 साल पूरे होने पर बच्चियों को मिलेंगे डेढ़ लाख रुपए ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh Budget 2026: प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट विधानसभा में पेश कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि ज्ञान और गति के बाद इस बार संकल्प थीम पर बजट पेश किया जा रहा है। इनमें S - समावेशी विकास A - अधोसंरचना, N - निवेश, K - कुशल मानव संसाधन, A - अन्त्योदय, L - लाइवलीहुड, P - पॉलिसी से परिणाम तक पर केंद्रीत है।

Chhattisgarh Budget 2026: रानी दुर्गावती योजना का ऐलान

मंत्री ओपी चौधरी ने रानी दुर्गावती योजना का ऐलान किया है। योजना के तहत बच्चियों के 18 साल पूरे होने पर डेढ़ लाख रू की राशि दी जाएगी।

शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना के माध्यम से सरकार और गैर सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए 5 लाख रू तक की इलाज के लिए डेढ़ हजार करोड़ का प्रावधान।

250 महतारी सदन बनेंगे, 75 करोड़ का प्रावधान

  • मैनपाट और जशपुर के कोतेबेरा में पर्यटन स्थल के लिए प्रावधान
  • रायपुर में खाद लैब का निर्माण
  • कांकेर, कोरबा, महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज बनेंगे
  • मेकाहारा में एआई के उपयोग किया जाएगा, 10 करोड़ का प्रावधान
  • मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़
  • प्रदेश 250 महतारी सदन बनेंगे, 75 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान

  • मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ की 36 सड़कें शामिल की गई हैं।

नगर निगमों में अवसंरचना विकास के लिए 750 करोड़ प्रावधान

  • नगर निगमों में अवसंरचना विकास के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
  • छत्तीसगढ़ में 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, इसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

"छत्तीसगढ़ बजट से जुड़ी सभी अपडेट यहां पढ़े।"

Published on:

24 Feb 2026 01:43 pm

