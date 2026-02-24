Chhattisgarh Budget 2026: महतारी वंदन, मेट्रो-सिटी पर बड़े ऐलान की संभावना, मंत्री ओपी चौधरी ने मंदिर में की पूजा, 12.30 बजे आएगा बजट

chhattisgarh Budget 2026: प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी कुछ देर में साय सरकार का तीसरा बजट सदन में पेश करेंगे। बजट पेश से पहले मंत्री ओपी चौधरी ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। यहां से वे विधानसभा रवाना होंगे। दोपहर 12.30 बजे वे बजट पेश करेंगे। इस बार बजट में जल बोर्ड गठन, ‘जी राम जी’ (Guarantee For Rozgar and Ajeevika Mission - Gramin) योजना के तहत ग्राम पंचायतों के विकास, स्टार्टअप और MSME को बढ़ावा देने के साथ राजधानी को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने जैसे बड़े ऐलान संभव माने जा रहे हैं।