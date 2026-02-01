CG News: छत्तीसगढ़ के किसानों का अनोखा फसल रक्षक, खेतों में तैनात पुतलों की फौज, पशु-पक्षी खा जाते हैं धोखा

CG News: मवेशी पक्षी और चोरों से अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम सेमरिया के किसानों ने एक बेहद अनूठा और प्रभावी तरीका अपनाया है। यहाँ के प्रगतिशील किसान संतोष वर्मा ने तकनीक या महंगे सुरक्षा गार्डो की बजाय पुतलों की फौज को अपने खेतों पर तैनात कर दिया है। पिछले चार वर्षो से जारी इस सफल प्रयोग ने अब एक बड़े अभियान का रूप ले लिया है। सेमरिया के अधिकांश खेतों में इस तरह की स्थिति है। सेमरिया के अलावा आसपास के कई गांव के ग्रामीण इस तरह के प्रयोग करने लगे हैं।