इंसुलिन इंजेक्शन लगाना जरूरी… क्या मेरी हालत गंभीर हो गई है…? क्या ये शुगर की लास्ट स्टेज है?

Diabetes reversal Episode 8: इंसुलिन एक ऐसा नाम जिसे सुनकर नये-नये डायबिटीक पेशेंट घबरा जाते हैं। उनके दिमाग में कई सवाल आते हैं। इनमें एक अहम सवाल होता है, क्या उनकी शुगर के कारण ज्यादा हालत खराब हो गई है, क्या वो लास्ट स्टेज में हैं। और एक सबसे कॉमन सवाल क्या अब जिंदगीभर इंसुलिन इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। एम्स भोपाल के डॉक्टर अल्पेश कहते हैं, ये गलतफहमी मत पालिए कि अब बीमारी बेकाबू हो गई है इसलिए आपको इंसुलिन इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि कुछ लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि इंसुलिन ऐसा इंजेक्शन है, जो खून से ही शुगर को अलग कर देता है। जबकि सच्चाई ये नहीं है…. तो फिर क्या है इंसुलिन इंजेक्शन का सच… जानने के लिए आज पढ़ें संजना कुमार की विशेष रिपोर्ट…