अब छुट्टियों में बच्चों की ‘नो एंट्री’: प्राइवेसी और सुकून के लिए तेजी से बढ़ रहा है ‘एडल्ट-ओनली’ वेकेशन का ट्रेंड

No-Kid Market Vacation Trend : किड्स को ही नही, यूथ, एडल्ट और ओल्ड कपल्स को भी प्राइवेसी चाहिए । इन दिनों ट्रेवल इंडस्ट्री में एक नया नो किड मार्केट (No-Kid Market) तेजी से उभर रहा है। अब यात्री बिना किसी बच्चे के रोने, चिल्लाने या भागने के शोर के (Child-free Travel) अपनी छुट्टियों में सिर्फ सुकून चाहते हैं। यही वजह है कि 'एडल्ट्स ओनली' (Adults Only) क्रूज और रिसॉर्ट्स की डिमांड पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। माता-पिता हों या बिना बच्चों वाले कपल्स, हर कोई अब ऐसी जगह की तलाश में है, जहां सिर्फ बड़े लोग हों और वेकेशन पूरी तरह से सुकून भरा और आरामदेह।