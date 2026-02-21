अब छुट्टियों में बच्चों की ‘नो एंट्री’: प्राइवेसी और सुकून के लिए तेजी से बढ़ रहा है ‘एडल्ट-ओनली’ वेकेशन का ट्रेंड

बच्चों के बिना कपल की मस्ती का ट्रेंड। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट, डिजाइन: पत्रिका)
No-Kid Market Vacation Trend : किड्स को ही नही, यूथ, एडल्ट और ओल्ड कपल्स को भी प्राइवेसी चाहिए । इन दिनों ट्रेवल इंडस्ट्री में एक नया नो किड मार्केट (No-Kid Market) तेजी से उभर रहा है। अब यात्री बिना किसी बच्चे के रोने, चिल्लाने या भागने के शोर के (Child-free Travel) अपनी छुट्टियों में सिर्फ सुकून चाहते हैं। यही वजह है कि 'एडल्ट्स ओनली' (Adults Only) क्रूज और रिसॉर्ट्स की डिमांड पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। माता-पिता हों या बिना बच्चों वाले कपल्स, हर कोई अब ऐसी जगह की तलाश में है, जहां सिर्फ बड़े लोग हों और वेकेशन पूरी तरह से सुकून भरा और आरामदेह।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग